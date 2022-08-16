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جدري القردة يحط رحاله في إيران.. رصد أول إصابة لامرأة أربعينية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-16T16:54:02+0000
جدري القردة يحط رحاله في إيران.. رصد أول إصابة لامرأة أربعينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لدى امرأة في العقد الرابع من العمر في جنوب غرب البلاد.

وأفاد بدرام ياك بايين المتحدث باسم الوزارة بـ "تحديد هذه الحالة لدى امرأة في الرابعة والثلاثين من العمر، بعد رصد تقرحاتها الجلدية".

وأوضح أن "المصابة تقيم في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان وتم نقلها فورا إلى الحجر الصحي بعدما أكدت الفحوص إصابتها بالمرض"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للوزارة.

واستخدم مصطلح جدري القدرة عندما رصد هذا الفيروس عام 1958 لدى قردة في مختبر في الدنمارك. لكنه اكتشف أيضا لدى أنواع أخرى من الحيوانات، خصوصا القوارض.

وسجّلت أول إصابة بشرية بالمرض عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 لكن في مايو الماضي، بدأ المرض ينتشر بسرعة حول العالم. ويتسبب المرض بحمى وأوجاع في العضلات.

وسجلت أكثر من 31 ألف إصابة مؤكّدة في العالم منذ مطلع 2022، وتوفي 12 مصابًا من بينهم، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أعلنت في 23 يوليو الماضي أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة المرض.

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