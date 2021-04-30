جحيم كورونا يلاحق الهند.. الشرطة تبحث عن مواقع لحرق الجثث

شفق نيوز / طلبت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي، يوم الجمعة، من السلطات المحلية إيجاد المزيد من المواقع لحرق جثث ضحايا "كوفيد 19"، بينما تواجه الهند موجة ثانية عارمة من تفشي كورونا.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 18 مليونا يوم أمس، مع تسجيل 386452 حالة أخرى، وهي ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق لأي دولة.

ولا تزال البلاد تواجه نقصا في الأوكسجين وأسرة المستشفيات ويستمر الناس في تقديم مناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المساعدة.

وقال أحد كبار ضباط شرطة نيودلهي، إن "الناس اضطروا إلى حرق جثث أفراد أسرهم في محارق غير مخصصة لضحايا فيروس كورونا، ولهذا السبب اقترحنا إقامة المزيد من محارق الجثث".

وتواجه الحكومة المركزية في الهند انتقادات متزايدة لطريقة تعاملها مع الوباء، وللسماح بالمضي قدمًا في التجمعات الانتخابية والاحتفالات الدينية.