"جثث متطايرة".. 40 بين قتيل وجريح بعملية دهس جماعية في أمريكا

شفق نيوز/ لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون، صباح يوم الأربعاء، بعد أن اقتحمت مركبة حشدا كبيرا في نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الاستعداد للكوارث الرسمية في المدينة "NOLA Ready"، بوقوع "حادث إصابات جماعية يتعلق بمركبة اقتحمت حشدا كبيرا عند تقاطع شارعي كانال وبوربون، الذي كان مقصد العديد من الأشخاص للاحتفال بحلول العام الجديد.

وكشفت شبكة "سي بي اس نيوز"، نقلا عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردت الشرطة بإطلاق النار.

وأشارت الوكالة المذكورة إلى تسجيل 30 إصابة تم نقلهم بواسطة خدمات الطوارئ الطبية في نيو أورليانز و10 حالات وفاة.

ووصف شهود عيان الحادث بأن الاحتفالات تحولت إلى رعب. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كيفن غارسيا (22 عاما)، قوله بعد وقت قصير من الحادث: "كل ما رأيته هو شاحنة تصطدم بكل من على الجانب الأيسر من رصيف بوربون". وقال: "جثة طارت نحوي"، مضيفًا أنه سمع أيضًا إطلاق أعيرة نارية.

وقالت شاهدة أخرى (22 عامًا)، ويت ديفيس، من شريفبورت، لويزيانا، إن الحادث وقع أثناء وجودها في ملهى ليلي في شارع بوربون.

وقالت ويت: "بدأ الجميع في الصراخ والركض إلى الخلف، ثم دخلنا في حالة إغلاق لفترة قصيرة ثم هدأ الأمر لكنهم لم يسمحوا لنا بالمغادرة".

وتابعت ويت ديفيس: "عندما سمحوا لنا أخيرًا بالخروج من النادي، أشار لنا رجال الشرطة إلى المكان الذي يجب أن نسير فيه وأمرونا بالخروج من المنطقة بسرعة، رأيت بعض الجثث التي لم يتمكنوا حتى من تغطيتها وأطنانا من الناس يتلقون الإسعافات الأولية".

ولفتت ديفيس إلى إن الشرطة طلبت من الأشخاص الموجودين في مكان الحادث وضع هواتفهم بعيدا والمغادرة في أسرع وقت ممكن.