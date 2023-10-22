جبهة لبنان تشتعل.. حزب الله يهاجم مواقع إسرائيلية وينعى 5 مقاتلين

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مهاجمة عدة مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان، فيما ردّ الجيش الاسرائيلي بقصف جوي ومدفعي على مصادر إطلاق النيران.

وقال الحزب في بيانات متتالية، إن "مقاتليه هاجموا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وموقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات ‏مؤكدة".

واشار الحزب الى "مهاجمة موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".

وفي سياق متصل، نعى الحزب 5 مقاتلين قضوا "أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي، وهم "جعفر عباس ايوب وحيدر خضر عياد وعلي يوسف ابو خليل واحمد علي الحلاني وعلي محمد مرمر".

ششومنذ بدء الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية، قضى 19 مقاتلاً من حزب الله، بقصف إسرائيلي.