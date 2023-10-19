جائزة ساخاروف تكرم "مهسا أميني" وماكرون يعلّق: تذكير قوي بالالتزام بالحرية

شفق نيوز/ منح البرلمان الأوروبي اليوم الخميس جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت العام الماضي وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.

وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في ستراسبورغ أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكل منعطفا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار +امرأة حياة حرية+ شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".

من جهته؛ كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خبر منح الجائزة بصفحته في موقع (X) تويتر سابقا؛ "إن جائزة ساخاروف تشكل تذكيراً قوياً بالتزام أوروبا بالحرية".

وأضاف "إنها هدية اليوم إلى مهسا أميني وإلى جميع النساء الإيرانيات اللاتي يناضلن بشجاعة من أجل حقوقهن".

وأثارت وفاة مهسا أميني في الـ22 من العمر تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران، وأسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.

واستمرت حركة "امرأة حياة حرية" في عدة أشكال وطرحت شكلت أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وحكم القضاء الإيراني الثلاثاء على محامي عائلة مهسا أميني بالسجن لمدة عام بعد لإدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة، بعد أن تحدث إلى وسائل إعلامية أجنبية حول هذه المسألة.