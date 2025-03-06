جامعة موسكو تحتفي بفنان عراقي كـ"رمز للصداقة بين روسيا والعراق" (صور)

شفق نيوز/ أقامت جامعة موسكو الحكومية في القاعة الزرقاء بكلية العلوم الإنسانية، منذ 25 شباط/فبراير الماضي، معرضا شخصياً لأعمال الفنان العراقي الشهير صفاء السعدون بعد مضي عشرين سنة على مناقشة أطروحة الفنان فيها.

وحضر حفل الافتتاح أساتذة وطلاب من المعاهد والكليات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة وضيوف مدعوين. وألقت نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، يكاتيرينا بالابايفا، كلمة رحبت خلالها بصفاء السعدون، وأشادت بأهمية هذا الحدث كرمز للصداقة بين روسيا والعراق، مقدمة له شكرها وهدية عبارة عن إصدار خاص من كتاب بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس جامعة موسكو الحكومية للتربية.

وتحدثت أيضا نائبة مدير إدارة العلاقات الدولية، أولغا موروزوفا، مشيرة إلى القيمة الخاصة لهذا المعرض الذي يُنظم ضمن احتفالات الذكرى الستين لنشاط الجامعة الدولي، ويعرض إبداعات خريج معروف من الجامعة الأم.

ونظّم المعرض بالتعاون مع أندريه ميناكوف، مدير قسم دراسة تاريخ الجامعة، وفلاديمير بوريسوف، مدير متحف الجامعة، كما جاء بدعم وتعاون من البيت الروسي في العراق.

من جهته أشار مدير البيت الروسي في العراق، السيد ألق علي محمد البرغش، في كلمته إلى عنوان المعرض "الحب والحرب"، الذي يعكس بوضوح مشاعر الفنان ورؤيته للعالم من خلال لوحاته التي أُنجزت في وطنه وفي روسيا.

وعُرض في جامعة موسكو الحكومية للتربية جزء فقط من أعمال الأستاذ صفاء، بينما كان المعرض الرئيسي يقام في أكاديمية الألوان المائية والفنون الجميلة باسم سيرغي أندرياكي، والتي قدمها في الجامعة ألكسندر بيكاليوف، رئيس قسم العلاقات الدولية بالأكاديمية.

تعكس اللوحات المعروضة في المعرض إدراكا عميقا وعاطفيا للأحداث في العراق خلال فترة ظهور الإرهاب في البلاد. وتم تجسيد اللحظات التي انقلبت فيها حياة الناس ووجدوا فيها أنفسهم يقفون وجها لوجه مع مخاوفهم. كما يصور الفنان الحياة السلمية ويتناول موضوع الحب، مُظهرا أنه حتى في أصعب الأوقات، يمكن للناس العثور على الفرح والحفاظ على الأمل. وقد ارتبطت الشخصيات في اللوحات برؤية فلسفية مشتركة لصفاء السعدون، تكشف للمشاهد عن معان إنسانية معقدة ومهمة.

وفي كلمته الختامية، شكر صفاء السعدون جميع الحضور على الاستقبال الحار والتنظيم الرائع للمعرض، وتذكر بحماس السنوات التي قضاها في رحاب جامعة موسكو الحكومية للتربية، ثم قام بجولة في المعرض، وأجرى مقابلة تحدث فيها عن انطباعاته عن الزيارة إلى روسيا، وتفاعل مع طلاب معهد الفنون الجميلة الذي درس فيه سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن إبداع صفاء السعدون معروف ليس فقط في بلده، بل وخارج حدودها.

وُلِد الفنان عام 1958 في العراق، بمدينة بابل، وتخرج من أكاديمية بغداد للفنون الجميلة والرسم عام 1985، وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة بتخصص "الرسم والتصميم" من جامعة كوبان الحكومية الزراعية الروسية باسم إيفان تروبيلين.

وفي عام 2004، حصل على شهادة الدكتوراه في الفن تحت إشراف العالم المعروف، المعلم والفنان – يفغيني شوروخوف. ويُعتبر السعدون عضوا في الجمعية العراقية للفنانين ونقابة الفنانين العراقيين، حيث يشارك بانتظام في معارض فنية دولية.

وأحد مجالات نشاطه الأخرى هو تصميم الديكورات المسرحية. ويواصل اليوم الأستاذ، دكتور الفلسفة صفاء السعدون، نقل خبرته ومعرفته إلى الفنانين الشباب، حيث يشغل منذ عام 2009 منصب رئيس قسم الرسم في كلية الفنون بجامعة بابل.

من:RT