سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جامعة أمريكية تعلق الدراسة بعد مقتل وإصابة 5 طلاب بإطلاق نار داخلها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-14T13:40:31+0000
جامعة أمريكية تعلق الدراسة بعد مقتل وإصابة 5 طلاب بإطلاق نار داخلها

شفق نيوز/ أعلنت جامعة فيرجينيا الأمريكية، يوم الاثنين، إلغاء الدراسة بعد مقتل وإصابة خمسة طلاب بإطلاق نار في حرمها.

ونقلت شبكة "cbs news" الامريكية عن رئيس الجامعة، جيم رايان، قوله إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار مساء الأحد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.

واشار الى أن مطلق النار هو طالب في الجامعة يدعى، دارنيل جونز جونيور.

وكانت الجامعة وجهت تحذيرا إلى الطلاب والموظفين، طلبت منهم الاحتماء بعد تقرير عن إطلاق النار على الحرم الجامعي.

كما نشرت إدارة شرطة الجامعة إشعارا على الإنترنت يفيد بأن العديد من وكالات الشرطة تبحث عن مشتبه به يعتبر "مسلحا وخطيرا".

related

اعتقال طالب أطلق النار داخل مدرسة في روسيا

Date: 2021-10-18 05:44:20
اعتقال طالب أطلق النار داخل مدرسة في روسيا

أكثر من 200 قتيل وجريح باشتباكات قبلية في دارفور

Date: 2022-04-25 14:37:06
أكثر من 200 قتيل وجريح باشتباكات قبلية في دارفور

مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار "عشوائي" في أميركا

Date: 2021-04-01 12:49:18
مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار "عشوائي" في أميركا

مقتل وإصابة 22 شخصاً بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الامريكية

Date: 2021-05-30 14:09:12
مقتل وإصابة 22 شخصاً بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الامريكية

مقتل اثنين من الشرطة بإطلاق نار في كاليفورنيا

Date: 2022-06-15 08:39:04
مقتل اثنين من الشرطة بإطلاق نار في كاليفورنيا

ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى انفجار بيروت

Date: 2020-08-08 15:00:45
ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى انفجار بيروت

سقوط قتلى بإطلاق نار في تكساس

Date: 2019-09-01 08:24:12
سقوط قتلى بإطلاق نار في تكساس

مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم ضابط بإطلاق نار في مركز تسوق بولاية أميركية

Date: 2021-10-26 05:45:14
مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم ضابط بإطلاق نار في مركز تسوق بولاية أميركية