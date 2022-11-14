جامعة أمريكية تعلق الدراسة بعد مقتل وإصابة 5 طلاب بإطلاق نار داخلها

شفق نيوز/ أعلنت جامعة فيرجينيا الأمريكية، يوم الاثنين، إلغاء الدراسة بعد مقتل وإصابة خمسة طلاب بإطلاق نار في حرمها.

ونقلت شبكة "cbs news" الامريكية عن رئيس الجامعة، جيم رايان، قوله إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار مساء الأحد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.

واشار الى أن مطلق النار هو طالب في الجامعة يدعى، دارنيل جونز جونيور.

وكانت الجامعة وجهت تحذيرا إلى الطلاب والموظفين، طلبت منهم الاحتماء بعد تقرير عن إطلاق النار على الحرم الجامعي.

كما نشرت إدارة شرطة الجامعة إشعارا على الإنترنت يفيد بأن العديد من وكالات الشرطة تبحث عن مشتبه به يعتبر "مسلحا وخطيرا".