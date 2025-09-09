إثيوبيا تفتتح رسميا سدَّ النهضة

شفق نيوز- أديس أبابا

افتتحت إثيوبيا، يوم الثلاثاء، بشكل رسمي سدَّ النهضة بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويقع السد على النيل الأزرق في إقليم بنيشنقول-قماز، على بعد 30 كم من الحدود السودانية، ويبلغ طوله 1.8 كم وارتفاعه 145 مترًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 74 مليار متر مكعب.

ويهدف السد إلى توليد 5.15 جيجاواط من الكهرباء، ما يجعله أكبر محطة كهرومائية في إفريقيا، ويغطي ضعف احتياجات إثيوبيا الحالية مع إمكانية تصدير الطاقة إلى دول الجوار.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/أيلول، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في الافتتاح رغم الخلافات التي أعقبت فشل كل مسارات التفاوض في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاثة.

وأعلنت مصر، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي.

وفي تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود.