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ثلاث وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-16T12:01:27+0000
ثلاث وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الوفاة هي لرجلين من القامشلي وثالث من منبج.

وبين أنهم سجلوا 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بواقع 47 ذكور، و40 إناث، الى جانب سبع حالات شفاء.

وتوزعت الاصابة الجديدة بواقع، 23 حالة في الرقة، و18 في الحسكة، و14 في القامشلي، ومثلها في الطبقة، و4 في منبج، و3 حالات في كل من ديرك وعامودا والشهباء، وحالتان في مخيم الهول، وإصابة واحدة في كل من كركي لكي والدرباسية وكوباني.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16 ألفاً و998 حالة، منها 697 حالة وفاة، و1746حالة شفاء.

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