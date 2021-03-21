ثلاث وفيات و100 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، ثلاث وفيات و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس المشترك للهيئة الدكتور جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وديرك وامرأة من قامشلو.

وبين أنهم سجلوا 100 إصابة جديدة بفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا بواقع 57 ذكور و43 إناث، مبينا انها توزعت بواقع 51 إصابة في القامشلي، و12 في الرقة، و11 في الحسكة، و6 إصابات لكل من كركي لكي ومنبج، و5 في الطبقة، و4 في دير الزور، وإصابتان في كل من ديرك والشهباء، وإصابة واحدة في الدرباسية.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9118 حالة منها 356 حالة وفاة و1271 حالة شفاء.