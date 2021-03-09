ثلاث وفيات و٢٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الثلاثاء تسجيل ٣ حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وقامشلو وامرأة من الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٢٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٩ ذكور و ٩ إناث

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، ٥ حالات في الحسكة، ٩ حالات في قامشلي، ٤ حالات في الرقة، ٥ حالات في دير الزور، ٣ حالات في منبج، حالة واحدة في الطبقة، حالة واحدة في الشهباء.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٧١٧ حالة منها ٣٣١ حالة وفاة و ١٢٥٣ حالة شفاء.