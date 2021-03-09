سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثلاث وفيات و٢٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-09T08:49:43+0000
ثلاث وفيات و٢٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الثلاثاء تسجيل ٣ حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وقامشلو وامرأة من الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٢٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٩ ذكور و ٩ إناث

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، ٥ حالات في الحسكة، ٩ حالات في قامشلي، ٤ حالات في الرقة، ٥ حالات في دير الزور، ٣ حالات في منبج، حالة واحدة في الطبقة، حالة واحدة في الشهباء.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٧١٧ حالة منها ٣٣١ حالة وفاة و ١٢٥٣ حالة شفاء.

related

لقاحات كورونا مزيفة.. الصين تلقي القبض على عصابة لبيع المضادات

Date: 2021-02-02 09:23:11
لقاحات كورونا مزيفة.. الصين تلقي القبض على عصابة لبيع المضادات

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 18.3 مليون والوفيات تقارب 693 ألفا

Date: 2020-08-04 09:13:07
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 18.3 مليون والوفيات تقارب 693 ألفا

تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

Date: 2020-12-26 16:05:40
تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

إصابة زوجة رئيس وزراء إسبانيا بفيروس كورونا

Date: 2020-03-15 07:26:37
إصابة زوجة رئيس وزراء إسبانيا بفيروس كورونا

كورونا يهدد البشرية بمجاعة والأمم المتحدة تطلق نداء استغاثة

Date: 2020-12-01 08:18:14
كورونا يهدد البشرية بمجاعة والأمم المتحدة تطلق نداء استغاثة

خروج فيروس كورونا عن السيطرة وإعلان حالة الطوارئ في لندن

Date: 2021-01-08 18:09:19
خروج فيروس كورونا عن السيطرة وإعلان حالة الطوارئ في لندن

بالتفاصيل.. رحلة العشرة ايام من الصراع مع فيروس كورونا لشابة عشرينية

Date: 2020-03-23 07:15:54
بالتفاصيل.. رحلة العشرة ايام من الصراع مع فيروس كورونا لشابة عشرينية

عشر وفيات و٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا

Date: 2020-12-17 08:15:41
عشر وفيات و٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا