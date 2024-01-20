ثلاث ضربات امريكية "استباقية" ضد الحوثي في اليمن

شفق نيوز/ قال الجيش الأميركي على موقع إكس إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات ضد ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر.

وكتبت القيادة المركزية على موقع إكس "رصدت القوات الأميركية الصواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وخلصت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. وبالتالي قصفت القوات الأميركية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الهجوم كان رابع ضربة استباقية للجيش الأميركي خلال الأيام الماضية ضد منصات صواريخ كانت معدة للإطلاق.

وأضاف كيربي "أود أن أؤكد مجددا أن هذه الأفعال تمت دفاعا عن النفس، لكنها تسهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن البحرية وأيضا ... للشحن التجاري".

وذكر الجيش الأميركي أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة في وقت متأخر الخميس، لكن الصاروخين سقطا بالقرب من السفينة ولم يسفرا عن إصابات أو أضرار.

وأفادت تقارير اعلامية، بتعرض مدينة الحديدة غربي اليمن لقصف صاروخي تبنته الولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، المسيطرين على المدينة المطلة على البحر الأحمر، إن الحديدة "تعرضت لقصف أميركي بريطاني جديد".

وأفادت أن "عدوانا أميركيا بريطانيا يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة".

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت مبكر من الجمعة، استهداف سفينة أميركية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة"، مؤكدة أن "الإصابة كانت مباشرة"، لكن الجيش الأميركي قال إن الصواريخ أخطأت هدفها.