ثلاث دول أوروبية قلقة من "استفزاز" إيران النووي

شفق نيوز/ أعلنت دول أوربية، يوم الاربعاء، عن قلقها إزاء قرار إيران رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر حاسمة لإنتاج سلاح نووي.

وقالت الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك: "تتابع حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا بقلق بالغ إعلان إيران، أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، حسبما أخطرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 أبريل".

وأضاف البيان، "هذا تطور خطير، لأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب يشكل خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي"، موضحا ان "إيران ليس لديها حاجة مدنية حقيقية، تتطلب تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى".

وقالت القوى الأوروبية الثلاث إن "الإعلان الإيراني مؤسف، خصوصاً وأنه يأتي في وقت بدأ فيه جميع المشاركين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة، مناقشات جوهرية".

وأعلنت الدول الثلاث رفض كل إجراءات التصعيد من أي طرف، ودعت إيران إلى "ألا تزيد العملية الدبلوماسية تعقيداً".

وكات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، علقت على إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % ووصفته بـ”الاستفزازي”.

وقالت إن هذه الخطوة تشير إلى "عدم جدية إيران في المحادثات النووية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % "ردّ إيراني على الإرهاب النووي".

وأضاف روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء "أرادو أن يجعلوا أيدينا فارغة خلال محادثات فيينا، ولكنها ستكون ممتلئة”، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرّضت إليه منشأة نطنز النووية".

وتابع، أن "التخصيب بنسبة 60 في المئة ردّ على شرّكم، لقد قطعنا أيديكم، إحداهما بأجهزة طرد مركزي من طراز IR-6 والأخرى بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %"، مشيراً إلى أن "أجهزة IR-6s تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع بكثير من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR-1".

وكانت مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، كشف أن بلاده ستبدأ إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % في منشأة نطنز النووية “الأسبوع المقبل”.

وأشار المندوب الإيراني، في تغريدة على تويتر، إلى أن “الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء، ونخطط لتكديس الإنتاج (تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة 60%) الأسبوع المقبل.