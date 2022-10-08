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ثلاثة قتلى بانفجار داخل محطة وقود في ايرلندا 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-08T05:21:59+0000
ثلاثة قتلى بانفجار داخل محطة وقود في ايرلندا 

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بانفجار في محطة وقود في مقاطعة دونيجال بشمال إيرلندا، حسب ما أفادت به السلطات اليوم السبت.

وأكدت الشرطة ثلاث وفيات مع استمرار البحث في موقع الانفجار الذي وقع في قرية كريسلو، عن مفقودين في أعقاب الانفجار القوي الذي وقع أمس الجمعة.

وتعرضت محطة وقود "أبل غرين" والمباني المحيطة بها لأضرار جسيمة في الحادث، وكانت عملية الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة التي شارك فيها أول المستجيبين من جانبي الحدود الإيرلندية لا تزال جارية حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها "لا تستطيع تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإصابات في الوقت الراهن"، ولم تذكر سبب الانفجار.

في وقت سابق أفادت تقارير بوقوع إصابات جراء الحادث.

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