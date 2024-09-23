ثلاثة انفجارات تهز إيران

شفق نيوز/ أعلن الهلال الأحمر الإيراني، يوم الاثنين، عن وقوع ثلاثة انفجارات في مصنع للزيوت في مدينة کرمسار الصناعية التابعة لمحافظة سمنان شرق طهران.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن أربعة فرق إنقاذ توجهت على الفور لاخماد الحريق بعد وقوع الانفجارات.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول في الهلال الأحمر الإيراني، قوله: "تم نقل شخصين حالتهم حرجة الى المستشفى"، مضيفا: "لا معلومات دقيقة حول طبيعة الخسائر المادية والبشرية".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن محافظ سمنان، محمد رضا هاشمي، توجه إلى مكان الحادثة، للوقوف على أسباب الانفجارات وطبيعتها.