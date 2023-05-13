ثاني أمريكي من أصول افريقية يقود الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، العضو من أصول أفريقية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، نائبا لرئيس المؤسسة.

كما عين الاقتصادية، من أصول أمريكية لاتينية، أدريانا كوغلر، عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي، في خطوة لتعزيز التنوع في المؤسسة المالية.

وانضم فيليب جيفرسون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو / آيار 2022 بقرار من بايدن، وقد صادق مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة على تعيين الأستاذ حينها في كلية ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية.

وقال جو بايدن في بيان "أتطلع إلى المصادقة بسرعة على تعيينه نائبا للرئيس".

و"فيليب جيفرسون" هو ثاني أمريكي أسود يتولى منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد روجر فيرغسون بين العامين 1999 و2006، وقد عمل خصوصا على قضايا المساواة والفقر.

وكانت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد قد استقالت في فبراير للانضمام إلى البيت الأبيض حيث تقود حاليا فريق الاقتصاديين.

ومن المنتظر أن تجدد لمدة 14 عاما ولاية عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك التي عينها جو بايدن أيضا العام الماضي وكانت أول أميركية سوداء في مجلس المؤسسة.

وأضاف بايدن في بيانه "سيواصل الدكتور جيفرسون والدكتورة كوك تقديم معارف قيمة وخبرة واستمرارية إلى الاحتياطي الفيدرالي في وقت حرج لاقتصادنا وعائلاتنا في أنحاء البلاد".

من جهته، قال جيفرسون في مؤتمر صحفي في كاليفورنيا الجمعة "أتشرف بشدة بالثقة التي أولياني إياها الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس فيما يتعلق بالتعيين".

كذلك، أعلن بايدن عن تعيين أدريانا كوغلر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي حاليا مسؤولة في البنك الدولي، وستكون الاقتصادية الأميركية الكولومبية أول شخص من أصل أميركي لاتيني يشغل المنصب.