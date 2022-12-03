ثاني أكبر مصادرة للأسلحة خلال شهر.. البحرية الامريكية تصادر 50 طناً من الأسلحة المتوجهة من إيران الى اليمن

شفق نيوز / أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، اليوم السبت، اعتراضه سفينة صيد تهرب "أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ" في خليج عُمان في ممر بحري من إيران إلى اليمن في الأول من الشهر الحالي.

وقال الأسطول في بيان أن "أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي.إس.بي 3) البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، مما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر".

وفي تموز / يوليو الماضي أعلنت البحرية البريطانية ضبط أسلحة إيرانية في وقت سابق من العام الجاري بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز على متن قوارب تهريب سريعة في المياه الدولية جنوب إيران.

كذلك ضبطت البحرية الأميركية في كانون الأول / ديسمبر الماضي في مياه الخليج شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران ويُعتقد أنها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الغارق في الحرب.

وخلص تقرير سري للأمم المتحدة العام الماضي، أعدته لجنة خبراء في مجلس الأمن الدولي معنية باليمن، إلى أنه من المرجح أن يكون ميناء إيراني هو مصدر آلاف الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب.

وكشف التقرير أن قوارب نقل الأسلحة مصدرها ميناء جاسك الإيراني على بحر عمان، بحسب ما أظهرت مقابلات مع بعض أطقم القوارب وبيانات من أجهزة ملاحية عثر عليها فيها.

وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين في هذا البلد، بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن دعمها لهم سياسي فقط.

ويشكل تسليم الأسلحة إلى الحوثيين انتهاكا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الجماعة المتمردة منذ عام 2015.

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 حربا طاحنة على السلطة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ بداية عملياته في هذا البلد في 2015.