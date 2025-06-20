ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

شفق نيوز/ علقت شركة "ميرسك" الدنماركية، يوم الجمعة، جميع رحلاتها البحرية إلى ميناء حيفا الإسرائيلي بسبب الحرب بين إيران والدولة العبرية.

وقالت الشركة، وهي ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم، في بيان إنه "في سياق النزاع الجاري بين إسرائيل وإيران، وخاصة في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف في الموانئ الإسرائيلية والعواقب المترتبة على ذلك على سلامة أطقم سفننا، فقد اتخذنا قراراً بتعليق عمليات توقف السفن التي تشغّلها ميرسك في ميناء حيفا بشكل مؤقت"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكّدت "ميرسك" أن "ما من اضطرابات إضافية" ستطال عملياتها في المنطقة، في حين وما زالت الشركة توجّه سفنها إلى ميناء أشدود في جنوب إسرائيل.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري باشرت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة"، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ على الدولة العبرية.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصاً على الأقل في إيران منذ بداية الحرب، وفق حصيلة رسمية. وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 25 شخصاً، وفقاً للحكومة.