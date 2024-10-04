ثاني أعنف إعصار يضرب جنوب شرق امريكا.. "هيلين" يخلّف 200 قتيل ودماراً واسعاً

شفق نيوز/ لقي أكثر من 200 شخص، مصرعهم جراء الإعصار هيلين الذي اجتاح عدة ولايات في جنوب شرق الولايات المتحدة، متسببا بدمار واسع، ما يجعله ثاني أعنف إعصار يضرب البلاد منذ أكثر من نصف قرن.

وأظهر تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية، تسجيل مقتل 201 شخص في ولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، وجورجيا، وفلوريدا، وتينيسي، وفيرجينيا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البر الأمريكي منذ أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.

ورغم مئات عمليات الإنقاذ في ست ولايات والاستجابة الهائلة التي شملت أكثر من 10,000 عنصر فيدرالي لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين، من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، حيث لا يزال العديد من السكان في عداد المفقودين في مناطق جبلية معزولة.

وفي آخر تحديثاتها، أعلنت مقاطعة بانكومب في ولاية كارولينا الشمالية، حيث تأكد مقتل أكثر من 60 شخصا، أنها "تواصل البحث عن ناجين"، مضيفة أن هناك سكانا ما زالوا معزولين عن العالم الخارجي بسبب الانهيارات الأرضية والجسور المدمرة.

وقال براين كيمب، حاكم ولاية جورجيا التي ارتفعت حصيلة القتلى فيها إلى 33، "لا تزال أفكارنا وصلواتنا تذهب إلى أسر أولئك الذين عانوا من هذا الحزن وهذه المأساة".

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بيوم ثان من الزيارات للولايات المتضررة، شملت الخميس ولاية فلوريدا التي ضرب الإعصار ساحل خليجها الشمالي الأسبوع الماضي كإعصار من الفئة الرابعة بسرعة رياح بلغت 225 كيلومترا في الساعة.

وعاين بايدن الدمار من الجو، ثم قام بجولة سيرا على الأقدام بين المنازل والمباني المدمرة في كيتون بيتش، بالقرب من المكان الذي ضربت فيه العاصفة اليابسة.