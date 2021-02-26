ثاني عملية في أقل من أسبوعين.. اختطاف جماعي لتلاميذ بنيجيريا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات النيجيرية، يوم الجمعة، عن تسجيل ثاني عملية اختطاف جماعي خلال أقل من أسبوعين، من قبل مجموعة مسلحة.

ونقلت وكالة رويترز متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، قوله إن تلاميذ في إحدى المدارس بالولاية اختطفوا، دون ذكر عدد المختطفين أو المزيد من التفاصيل.

وهذه ثاني عملية اختطاف خلال أيام في شمال نيجيريا في ظل زيادة نشاط الجماعات المتشددة المسلحة في شمال غربي البلاد، الأمر الذي قوض الأمن على نحو متسع وآخذ في التدهور.

وفي الأسبوع الماضي، قتل مسلحون مجهولون طالبا خلال هجوم ليلي على مدرسة داخلية في ولاية نيجر، شمال وسط البلاد، وخطفوا 42 شخصا منهم 27 طالبا، ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن.