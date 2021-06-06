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ثاني حادث خلال اسبوع.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في امريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-06T16:48:44+0000
ثاني حادث خلال اسبوع.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في امريكا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الامريكية، يوم الاحد، عن مقتل وإصابة تسعة أشخاص بإطلاق نار على حفل تخرج، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع في مقاطعة بولاية فلوريدا.

وقال مدير شرطة ميامي ديد، فريدي راميريز، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع في الساعة الثانية صباحا في التوقيت المحلي، داخل مطعم بمركز تجاري بعد حفل تخرج في كيندال.

وأضاف أن وابلا من الرصاص أطلق عندما توقفت سيارتان في مركز التسوق وفتح شخص داخل إحدى السيارتين النار على الأشخاص الذين كانوا يغادرون المطعم.

وأوضحت الشرطة أن رجلين وامرأة قتلوا وأصيب ستة آخرون تم نقلهم إلى المستشفيات في سيارات خاصة، مشيرة إلى أن المرأة التي قتلت كانت ضابطة إصلاحيات في فلوريدا.

وأصدرت الشرطة نشرة لجميع النقاط التفتيش بخصوص سيارة نوع (شيفروليه ماليبو) داكنة اللون، وأخرى من طراز (تويوتا كامري) بيضاء اللون هربت مسرعة مبتعدة عن مسرح الجريمة.

وبينت السلطات أن سيارة تقل ضحيتين لقيا حتفهما متأثرين بأعيرة نارية، اصطدمت بجدار في حرم كيندال التابع لكلية ميامي ديد القريبة، وقد تم العثور على سلاح ناري في السيارة لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم استخدامه أثناء إطلاق النار.

وأكد جهاز شرطة أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.

جدير بالذكر أن إطلاق النار هذا جاء بعد أسبوع من إطلاق نار جماعي خارج قاعة مأدبة في هياليه بمقاطعة ميامي ديد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

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