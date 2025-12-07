ثاني انقلاب في إفريقيا.. الجيش البنيني يطيح بالرئيس ويستولي على الحكم

شفق نيوز- بورتو نوفو

أعلن التلفزيون العام البنيني، اليوم الأحد، استيلاء الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب الصحراء والمطلة على المحيط الأطلسي.

وأظهر تلفزيون دولة بنين الوطني، مجموعة من العسكر وهم يعلنون إقالة الرئيس باتريس تالون، وحل الحكومة، والسيطرة على السلطة.

وأصدرت اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR) بيانا عبر التلفزيون العام يفيد بـ"إعفاء الرئيس تالون من منصبه".

وذكرت قناة "فرانس 24" أن "جنوداً بقيادة المقدم باسكال تيغري سيطروا على التلفزيون الوطني في العاصمة بورتو نوفو، وأعلنوا عزل تالون".

ويُعد تالون ثامن الرؤساء في البلاد، وهو في منصبه منذ 2016، بعدما فاز بولايتين تنتهي الثانية العام القادم.

وكان تالون نفى أنه ينوي الترشح لولاية ثالثة، بعد أثير جدل في البلاد حول ذلك، رغم أن دستور بنين لا يسمح للرئيس بأكثر من ولايتين.

ويعد انقلاب بنين، انقلاباً مماثلاً لما حدث في غينيا "الدولة الافريقية" بيساو منذ أيام قليلة عندما أعلن ضابط بالجيش عزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار.