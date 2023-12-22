"أثارت السخرية".. الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على "الضفة الغربية" مخصصة لغزة

شفق نيوز/ تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بسخرية صور منشورات ألقاها الجيش الإسرائيلي بواسطة طائرات، على بلدتي بيت أمين وسنيريا، جنوب شرقي قلقيلية، في الضفة الغربية، يدعوهم فيها للمغادرة، فيما تخاطب المنشورات سكان قطاع غزة.

وتدعو المنشورات التي تم إلقاؤها، المتواجدين في منطقة جباليا في قطاع غزة، لمغادرة المنطقة، مما أثار سخرية واسعة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب في نص المنشورات: "تحذير عاجل، إلى المتواجدين في منطقة جباليا، الدرج، التفاح والبلدة القديمة.. المنطقة التي تتواجدون بها تعتبر منطقة قتال".

كما طالب الجيش أهالي مناطق في القطاع، بإخلائها، قائلا: "من أجل سلامتكم، جيش الدفاع يناشدكم بالإخلاء الفوري والتوجه إلى المآوي المعروفة القريبة منكم".

وأضاف: "في حال حصولكم على معلومات قيمة تخص المخطوفين، الرجاء إخبارنا عنها بكل وسيلة".

خطأ فني

بدورها، ذكرت صحيفة "إيديعوت أحرنوت"، أمس الخميس، أن سكان مستوطنة روش هعين وشعار شمرون تفاجؤوا بسقوط منشورات من جيش الدفاع الإسرائيلي، واكتشفوا أنها موجهة إلى غزة.

في المقابل، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه بسبب خطأ فني لم يتمكن المعلنون من الوصول إلى وجهتهم الأصلية في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادث، بحسب الصحيفة العبرية.

ويلجأ عادة الجيش الإسرائيلي إلى إلقاء المنشورات على قطاع غزة لتوجيههم في إخلاء المناطق التي ستكون مسرحا للعمليات العسكرية، والتوجه إلى مناطق آخر "آمنة"، بحسب زعمه.