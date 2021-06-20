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تأجيل المحادثات النووية الإيرانية حتى إشعار آخر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-20T14:22:37+0000
تأجيل المحادثات النووية الإيرانية حتى إشعار آخر

شفق نيوز/ أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، يوم الأحد، ان المشاركين في المحادثات النووية قرروا تأجيلها إلى حيت التشاور مع حكوماتهم.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي، إن إيران والقوى العالمية الست، أجلوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم، من دون أن يحدد موعداً لاستئناف المحادثات.

واضاف أن المحادثات أحرزت تقدما وإن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.

وذكر إنريكي أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية الذي ينتهي في 24 يونيو/ حزيران.

وقال مبعوث روسيا ميخائيل أوليانوف، للصحفيين، إن أحدا لا يعرف متى سيتم استئناف المحادثات.

وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل/ نيسان للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بالأنشطة النووية والعقوبات للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران بعد أن وصفته بأنه مليء بالعيوب ولم يلغ خطر تطوير إيران لقدرات أسلحة نووية.

وخالفت إيران منذ ذلك الحين بنودا صارمة للاتفاق متعلقة بتخصيب اليورانيوم، لكنها قالت إن خطواتها يمكن التراجع عنها إذا رفعت الولايات المتحدة كل العقوبات.

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