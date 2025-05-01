تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

شفق نيوز/ كشف الوسيط العماني، يوم الخميس، عن تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين اشنطن وطهران، التي كان من المقرر عقدها يوم السبت في روما، "لأسباب لوجستية".

وفي وقت سابق أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن 3 مصادر بأن الجولة الرابعة من المحادثات بين وإيران وأمريكا، والتي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت، من المرجح أن تؤجل إلى الأسبوع المقبل.

وأضاف أن اجتماعا كان من المقرر عقده يوم الجمعة بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد يؤجل أيضا، بحسب ما نقلت رويترز.

ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه إيران الولايات المتحدة بالإدلاء "بتعليقات استفزازية" قبل جولة محادثات نووية جديدة.

وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن التداعيات السلبية، والسلوكيات الاستفزازية، الناجمة عن تصريحاتها المتضاربة تجاه إيران، مشددًا على أن مثل هذه السياسات لا تخدم جهود التهدئة والحوار.

ونددت الخارجية الإيرانية بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات، ووصفتها بأنها استمرار لسياسة "الضغط الأقصى" الفاشلة والمجرّبة ضد الشعب الإيراني، مؤكدة أن هذه العقوبات لا تخدم جهود التهدئة والحوار.

وقال بقائي إن هذه العقوبات تمثل دليلًا آخر على التناقض في سياسات صنّاع القرار في واشنطن، وتكشف عن غياب حسن النية والجدية في الدفع بالمسار الدبلوماسي قدمًا.

ويوم أمس الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الكيانات التي قالت إنها ضالعة في تجارة غير قانونية للنفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.