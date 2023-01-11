تأثرت 4 آلاف رحلة بسبب عطل فني.. استئناف الرحلات الداخلية في امريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، يوم الأربعاء، عن عودة الرحلات الداخلية بعد تعليقها بسبب عطل فني.

جاء ذلك بعد وقت وجيز من تعليق الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.

وقالت إدارة الطيران في بيان "تستأنف عمليات الحركة الجوية العادية تدريجيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد الانقطاع الليلي لنظام NOTAM الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة (...) نواصل البحث في سبب المشكلة الأولية".

ويطلق على النظام اسم ( NOTAM) اختصارا من (Notice to Air Missions) ، ويمكن ترجمته بـ"تنبيه مهمات الطيران".

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن أكثر من 4 آلاف رحلة تأثرت حتى الآن بسبب تعطل حركة الطيران.