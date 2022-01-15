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تويتر يغلق حساب خامنئي لنشره مقطعاً يحاكي اغتيال ترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-15T15:11:41+0000
تويتر يغلق حساب خامنئي لنشره مقطعاً يحاكي اغتيال ترامب

شفق نيوز/ أغلقت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب نشره فيديو لعملية اغتيال افتراضية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان حساب خامنئي نشر مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يحاكي عملية اغتيال لترامب، على خلفية اتهامه بإصدار أمر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قبل عامين.

وعقب نشر الفيديو، علقت تويتر حساب خامنئي لـ"انتهاكه قوانين تويتر".

واغتيل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

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