تويتر يحذف تغريدة مهاتير محمد "المحرضة على العنف ضد الفرنسيين"

شفق نيوز/ حذفت منصة تويتر، تغريدة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بسبب انتهاكها قواعد موقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد قد نشر نحو 13 تغريدة حول أحداث فرنسا، انتقد فيها الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة للنبي محمد، إلا أن تغريدة قد حذفت من بين سلسلة التغريدات هذه.

وقال محمد في تغريدته المحذوفة التي حملت رقم 12 "المسلمون لديهم الحق كي يغضبوا وفي قتل ملايين الفرنسيين انتقاما من المجازر التي ارتكبوها في الماضي".

وقد حذف تويتر التغريدة بعد تبليغات من جانب مغردين آخرين، قالوا إن التغريدة تحرض على العنف ضد الفرنسيين.

وكان محمد قد سبق تغريدته المحذوفة بقوله "لا يبدو أن ماكرون متحضر، إنه بدائي للغاية في لوم الدين الإسلامي والمسلمين على قتل مدرس (التاريخ) المهين. إن هذا لا يتماشى مع تعاليم الإسلام".

وتابع محمد "وبغض النظر عن الدين المعلن، فإن الناس الغاضبين يرتكبون القتل. وعلى مدار تاريخهم، قتل الفرنسيون خلال تاريخهم الملايين من الناس. كان بينهم الكثير من المسلمين".

وأضاف مهاتير محمد "لكن، المسلمين بشكل عام لم يطبقوا مبدأ 'العين بالعين'. المسلمون لا يفعلون ذلك، ولا ينبغي للفرنسيين ذلك. وبدلا من هذا، يجب على الفرنسيين تعليم شعبهم احترام مشاعر الآخرين".

كما ذيل رئيس الوزراء الماليزي السابق تغريدته المحذوفة بأخرى تقول "بما أنك (ماكرون) ألقيت باللوم على كل المسلمين بسبب ما فعله شخص غاضب، فإنه يحق للمسلمين معاقبة الفرنسيين. المقاطعة لا يمكن أن تعوض الأخطاء التي ارتكبها الفرنسيون كل هذه السنوات".

يذكر أنه توفي اثنان من الضحايا في كنيسة نوتردام في قلب مدينة نيس الساحلية المطلة على البحر المتوسط الخميس،، فيما توفي الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها، بحسب مصدر في الشرطة.

وجاء الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني من قطع رأس صمويل باتي مدرس المدرسة الإعدادية الفرنسية في باريس، في وقت سابق من هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني.







