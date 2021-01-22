تويتر تصدر توضيحاً بشأن تعليق حساب خامنئي

شفق نيوز/ قالت شركة تويتر، الجمعة، إنها لم تعلق الحساب الشخصي للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكرت متحدثة باسم الشركة أن موقع التواصل الاجتماعي علق حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه سياسة تويتر المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.

وجاء هذا التوضيح من تويتر في أعقاب تقارير عن تعليق تويتر، الحساب الشخصي للمرشد الإيراني علي خامنئي بعد سلسلة تغريدات هدد فيها واشنطن بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، كانت آخرها اليوم الجمعة.

ونشر حساب خامنئي صباح الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكان موقع تويتر حذف هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.