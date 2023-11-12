"توني بلير" منسقاً للعمليات الإنسانية في غزة

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل تجري منذ نحو أسبوعين اتصالات من أجل تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، منسقا للعمليات الإنسانية في قطاع غزة.

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الذي أورد الخبر اليوم الأحد، أن التعريف الدقيق للمنصب لم يتضح بعد، لكن من الواضح أنه سيتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، مع التركيز على الأوضاع الصحية وإمكانية مغادرة جرحى ومرضى فلسطينيين للقطاع.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمّه، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مهتم بتعيين بلير، الذي عمل لسنوات مبعوثاً خاصاً للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، وأن مكتب الرباعية مطّلع على الاتصالات.

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 وحتى 2007. وأدى بلير دوراً بارزاً في الزجّ ببريطانيا في حرب أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة، وكان من المتحمسين أيضاً لغزو العراق في 2003، ودائماً ما يدافع عن العمل العسكري في المنطقة.