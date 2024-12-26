تونس.. "حلم" يكشف عن جريمة عمرها 23 عاماً

شفق نيوز/ بعد مرور 23 عاماً على اختفاء شاب تونسي ادعت عائلته أنه غرق في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا، تكشف الحقيقة ليتبين أن الضحية تم قتله على يد شقيقه وبحضور والدتهما.

الجريمة حصلت في بلدة السبيخة من محافظة القيروان الواقعة وسط تونس، حين قام أخ بقتل شقيقه الأصغر منه (17 عاماً) سنة 2001 باستخدام آلة حادة، بسبب خلاف عائلي.

وتمت الجريمة بحضور الأم التي ساعدت في التخلص من الجثة ودفنها تحت أرضية مطبخ المنزل الذي كان آنذاك بصدد التشييد، ثم الادعاء لاحقاً بأن ابنها توفي غرقاً أثناء محاولته الهجرة بطريقة غير شرعية.

وبعد سنوات من وقوعها، انكشفت خيوط الجريمة، عندما بدأ الجاني بالتحدّث عنها أثناء نومه ما أثار شكوك زوجته.

وعند المواجهة، اضطر القاتل للاعتراف للزوجة بالتفاصيل كافة، وأخبرها عن السر الذي احتفظ به وتستر عليه لمدة تفوق 20 عاماً.

أما المفاجأة، فكانت أن الزوجة وفي أول خلاف بينهما، اختارت التوجه لمركز الأمن والإبلاغ بتورط زوجها في قتل شقيقه ودفنه تحت أرضية مطبخ البيت.

وبالذهاب إلى مكان دفن الضحية، تم الحفر إلى أن تم العثور على رفات المقتول واستخراجه، كما تم توقيف الزوج ووالدته.