تونس تحكم بالسجن 20 عاماً على الغنوشي

شفق نيوز- تونس

أصدرت محكمة تونسية، يوم الأربعاء، حكماً بسجن زعيم "حركة النهضة الإسلامية" راشد الغنوشي لمدة 20 عاماً بتهمة التآمر على أمن الدولة في القضية المرتبطة بـ”المسامرة الرمضانية”.

وشملت العقوبة القياديين في الحركة يوسف النوري وأحمد المشرقي بنفس المدة، بينما صدر حكم بالسجن أيضا لمدة 20 عاما مع النفاذ العاجل، ضد ثلاثة قياديين آخرين موجودين خارج البلاد من بينهم صهره ووزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة، بحسب ما نقل راديو "موزاييك إف إم" الخاص.

كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين آخرين بحالة سراح لمدة ثلاث سنوات.

وترتبط القضية بندوة نظمتها المعارضة في شهر رمضان 2023، نبّه خلالها الغنوشي من مخاطر “الإقصاء السياسي” من قبل السلطة.

ويلاحق الغنوشي (84 عاما)، الذي أودع السجن منذ أبريل/ نيسان 2023، في أكثر من قضية من بينها قضايا إرهاب وفساد مالي وتآمر ضد أمن الدولة، لكنه قاطع أغلب جلسات المحاكمة.

ويصل مجموع الأحكام التي صدرت ضده حتى اليوم إلى أكثر من 70 عاما.