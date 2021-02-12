توقيف 14 "إسلامياً متطرفاً" بتهمة التخطيط لشن هجوم بأوروبا

شفق نيوز/ أعلنت الدنمارك أن 14 شخصا تم توقيفهم في الدنمارك وألمانيا بشبهة التحضير لهجوم بمتفجرات، لديهم دوافع "إسلامية متطرفة"، حسبما أعلن جهاز الاستخبارات الدنماركية اليوم الجمعة.

وكان جهاز الاستخبارات قد أكد أمس الخميس اعتقال 13 شخصا بنهاية الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي كوبنهاغن، وشخص آخر في ألمانيا.

وقالت الاستخبارات في بيان إن "العملية جاءت بسبب الاشتباه بأنه يجري التحضير لشن هجوم إرهابي بدوافع إسلامية متطرفة".

وأوضحت أن الموقوفين الـ 13 في الدنمارك اعتقلوا بشبهة "التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة تنفيذ عمل إرهابي".

ويشتبه في أنهم "حصلوا على مواد ومكونات متفجرات، فضلا عن أسلحة"، أو تآمروا للحصول عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين الـ 13 هم ثمانية رجال وخمس نساء.

وفي ألمانيا ذكر المدعون الخميس أن ثلاثة من المشتبه بهم أشقاء من سوريا، تم توقيف اثنين منهم في الدنمارك والثالث في مقاطعة هسن الألمانية.

وتنبهت الشرطة للثلاثة عندما طلبوا شراء مواد كيميائية على الإنترنت يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.

وقال مكتب الادعاء العام الألماني إنه بتفتيش مسكن في مدينة "دساو روسلاو" تم العثور على عشرة كيلو غرامات من مسحوق أسود وصمامات، كما تم ضبط المزيد من المواد الكيميائية في الدنمارك.