شفق نيوز/ أشارت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، إلى توقيف حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها في مطار بيروت، إثر الاشتباه في صحة جوازات السفر التي كانتا تحملانها.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد تم توقيفهما من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال عملية فحص الوثائق التي كانت بحوزتهما، حيث أثيرت شكوك بشأن صحة الجوازات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق معهما.

ويذكر أن رفعت الأسد (87 عاما) هو عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وكان يشغل منصب نائب رئيس سوريا الأسبق، وهو مطلوب دوليا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982.

ولا يعرف اليوم المكان الذي يعيش فيه حاليا رفعت الأسد.

وكان قد عاش عم الرئيس السابق في الخارج، حيث كان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينيات، بعد اتهامه بمحاولة إطاحة شقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد من سدة الحكم.