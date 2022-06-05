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توقيع اتفاق جديد بين المغرب وإسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-05T04:31:45+0000
توقيع اتفاق جديد بين المغرب وإسرائيل

أعلن المغرب عن توقيعه اتفاقا جديدا مع إسرائيل لمراقبة وحماية البيانات الشخصية.

وأفاد موقع "هبة بريس" المغربي بأن ذلك جاء خلال مشاركة وفد من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين، الذي استضافته في اليوم الأول والثاني من يونيو الجاري بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية.

وذكر بلاغ للجنة أنه قبل هذه المشاركة تم عقد اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي بين جلعاد سمامة مفوض هيئة حماية الخصوصية، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتباحث المسؤولان بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى المغرب، وإرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يذكر بأن مجموعة العمل الدولية حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، تعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ولهذه الغاية، تقوم المجموعة بصياغة توصيات ومبادئ توجيهية لاستعمال هذه التكنولوجيا بطريقة تتوافق مع متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

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