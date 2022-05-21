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توقف تدفق الغاز الروسي إلى فنلندا بعد رفضها الدفع بالروبل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-21T05:28:53+0000
توقف تدفق الغاز الروسي إلى فنلندا بعد رفضها الدفع بالروبل

شفق نيوز/ أوقفت شركة "غاز بروم إكسبورت" ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، تنفيذا لقرار بهذا الشأن أعلنت عنه أمس.

وقامت شركة "غازبروم اكسبورت"، يوم أمس، بإبلاغ شركة الطاقة  Gasum Oy، بأنها ستوقف ضخ الغاز الروسي إلى فنلندا اعتبارا من صباح اليوم 21 مايو/ ايار.

ووفقاً لوزارة العمل والاقتصاد الفنلندية، يكمن سبب ذلك في رفض الجانب الفنلندي دفع ثمن الغاز بالروبل.

ونوهت الوزارة بأن عملة الدفع هي اليورو بموجب العقد طويل الأجل، وشددت على أن الشركة الفنلندية قررت اللجوء إلى التحكيم لأنها تعتبر طلب الجانب الروسي مخلا لشروط العقد.

وتم التأكيد على أن فنلندا قد استعدت لتقليل استيراد الغاز من روسيا، لكن تطبيق ذلك لا يخلو من المشاكل، وأنه ستتم في كل الظروف تلبية احتياجات الغاز المباشرة للبيوت والمنازل وكذلك لمنشآت الخدمات العامة الأساسية.

وقالت الوزارة الفنلندية: "يمكن لشركات الطاقة التحول، وقد تحول بعضها بالفعل من الغاز إلى أنواع أخرى من الوقود بشروط السوق، والبعض الآخر تحول إلى استجرار الغاز من بلدان البلطيق".

 

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