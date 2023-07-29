توقف المناورات العسكرية بين أستراليا وأميركا بعد تحطم هليكوبتر

شفق نيوز/ توقفت المناورات العسكرية المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة السبت، بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

ويرجح أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد الحادث الذي وقع عندما سقطت الطائرة الهليكوبتر في المياه بالقرب من جزيرة هاميلتون على بعد حوالي 890 كيلومترا إلى الشمال من بريزبين عاصمة الولاية في وقت متأخر الجمعة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس صباح السبت، إن مهمة العثور على الطائرة الهليكوبتر المفقودة وطاقمها المكون من أربعة أفراد جارية في المنطقة.