توقف الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية السورية، يوم الأربعاء، توقف حركة الطيران مع دولة الإمارات بشكل مؤقت.

وتعقيباً على ذلك، أصدرت الخطوط الجوية السورية تعميماً، جاء فيه: "تعفى التذاكر المصدرة والمحجوزة على رحلات الخطوط الجوية السورية (من - وإلى) دولة الإمارات العربية المتحدة من غرامة إعادة القيمة بسبب إيقاف التشغيل إلى دولة الإمارات".

وأضافت أنها سوف تكشف عن أي مستجدات فيما يخص استئناف تشغيل الرحلات.

وكانت قد استؤنفت الرحلات الجوية أمس الثلاثاء من وإلى مطار دمشق بعد أسابيع على توقفها عقب سقوط النظام السوري، والانتهاء من أعمال تأهيله.

ونفذت الخطوط الجوية السورية رحلة جوية أمس إلى مطار الشارقة في الإمارات، وعادت إلى مطار دمشق، كما وصلت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار دمشق قادمة من الدوحة بعد انقطاع دام لأكثر من 13 عاماً.