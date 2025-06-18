توجيه حازم من غوتيريش بشأن احتمال مشاركة أمريكا بالصراع الإسرائيلي الإيراني

شفق نيوز/ أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، عن قلقه من احتمال مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك خلال إفادة صحفية رداً على سؤال بهذا الشأن: "من الواضح أنه (الأمين العام) يشعر بقلق بالغ، وتوجهه الحازم هو تجنب المزيد من تدويل هذا الصراع".

يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأنه لا يستبعد قيام الولايات المتحدة بضرب المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مراكز تخصيب اليورانيوم.

وكشفت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال حصوله على موافقة من الرئيس دونالد ترامب لتزويد الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود جوا خلال تنفيذ ضربات محتملة ضد أهداف في إيران.

وذكرت الشبكة أن "هذه الاستعدادات تعد من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال أكثر من 30 طائرة للتزود بالوقود جوا إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة".

وبحسب المصادر، فإن "عملية تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود ستكون جزءا من تدخل عسكري أمريكي أوسع في حال اتخاذ قرار بالمشاركة المباشرة في التصعيد ضد إيران".

يذكر أن إسرائيل بدأت في 13 حزيران/ يونيو حربا ضد إيران متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي سري. وشملت الأهداف منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء ذرة وقواعد جوية وأنظمة دفاع جوي وصواريخ أرض-أرض.

من جانبها، تنفي إيران أي أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي، بينما خلصت استخبارات الولايات المتحدة، خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، إلى أن إيران لم تسعَ لامتلاك أسلحة نووية، وفقا لتقارير شبكة "CNN".