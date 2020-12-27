توثيق 1644 قضية قتل وتعنيف للنساء في شمال شرقي سوريا خلال 2020

شفق نيوز/ وثق مجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، يوم الأحد، 1644 قضية تتعلق بقتل وتعنيف النساء خلال عام 2020 في شمال وشرقي سوريا.

وقال مجلس العدالة في إحصائية وردت لوكالة شفق نيوز، إنه وثق 5 قضايا قتل ضد النساء، و29 حالة انتحار و8 محاولات انتحار، 19 حالة اغتصاب، و476 قضية ضرب وايذاء.

وأضاف المجلس أنه وثق أيضا 339 قضية لتعدد الزوجات و351 حالة زواج قاصرات، كما سجل 9 حالات خيانة زوجية و50 قضية تتعلق بالدعارة.

وأشار المجلس أنه سجل 12 حالة خطف و72 شكوى تحرش، كما وردت إليه ٢٤١ شكوى تتعلق بالقدح والذم والتشهير، إضافة إلى ٣٣ قضية تهديد.

وأشار المجلس أن “إحصائية جرائم تعدد الزوجات وزواج القاصرات تشمل فقط إقليم الجزيرة والفرات وعفرين لأن قانون المرأة لم يتم إقراره والعمل به في باقي الإدارات المدنية، بمنبج الرقة والطبقة ودير الزور”.