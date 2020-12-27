سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

توثيق 1644 قضية قتل وتعنيف للنساء في شمال شرقي سوريا خلال 2020

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-27T20:37:12+0000
توثيق 1644 قضية قتل وتعنيف للنساء في شمال شرقي سوريا خلال 2020

شفق نيوز/ وثق مجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، يوم الأحد، 1644 قضية تتعلق بقتل وتعنيف النساء خلال عام 2020 في شمال وشرقي سوريا.

وقال مجلس العدالة في إحصائية وردت لوكالة شفق نيوز، إنه وثق 5 قضايا قتل ضد النساء، و29 حالة انتحار و8 محاولات انتحار، 19 حالة اغتصاب، و476 قضية ضرب وايذاء.

وأضاف المجلس أنه وثق أيضا 339 قضية لتعدد الزوجات و351 حالة زواج قاصرات، كما سجل 9 حالات خيانة زوجية و50 قضية تتعلق بالدعارة.

وأشار المجلس  أنه سجل  12 حالة خطف و72 شكوى تحرش، كما وردت إليه ٢٤١  شكوى تتعلق بالقدح والذم والتشهير، إضافة إلى  ٣٣ قضية تهديد.

وأشار المجلس أن “إحصائية جرائم تعدد الزوجات وزواج القاصرات تشمل فقط إقليم الجزيرة والفرات وعفرين لأن قانون المرأة لم يتم إقراره والعمل به في باقي الإدارات المدنية، بمنبج الرقة والطبقة ودير الزور”.

 

 

related

عشر وفيات و٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا

Date: 2020-12-17 08:15:41
عشر وفيات و٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا

الإدارة الذاتية تسلم طفل أسرة "داعشية" لبلجيكا

Date: 2020-12-25 06:55:56
الإدارة الذاتية تسلم طفل أسرة "داعشية" لبلجيكا

تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في القامشلي والحسكة

Date: 2020-12-05 08:34:55
تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في القامشلي والحسكة

حالة وفاة و ٤٦ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرقي سوريا

Date: 2020-12-10 08:14:55
حالة وفاة و ٤٦ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرقي سوريا