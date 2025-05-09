توتر متصاعد بين الهند وباكستان.. هجمات بطائرات مسيّرة ومحاولات تسلل على الحدود

شفق نيوز/ كشف الجيش الهندي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ القوات الباكستانية هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيّرة وذخائر متنوعة على امتداد الحدود الغربية للهند خلال ليل الخميس.

وأوضح الجيش، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تمكن من التصدي لهذه الهجمات الجوية بنجاح.

من جانبه، أعلن حرس الحدود الهندي إحباط محاولة تسلل في منطقة جامو وكشمير، نسبها إلى عناصر تابعة للجيش الباكستاني.

في سياق متصل، قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، إن اتصالات جرت مؤخراً بين مجلسي الأمن القومي في كل من الهند وباكستان بهدف احتواء التصعيد.

وأكد السفير أن العبء الأكبر في خفض التوتر يقع حالياً على الهند، في أعقاب اشتباكات دامت يومين على الحدود.

وأضاف أن "باكستان مارست حتى الآن قدراً كبيراً من ضبط النفس، لكنها تحتفظ بحق الرد إذا استمرت الاستفزازات"، مشيراً إلى أن "هناك مطالب متزايدة من الشارع الباكستاني تدعو الحكومة لاتخاذ موقف حازم".