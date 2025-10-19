توتر في البيت الأبيض.. صحيفة تكشف كواليس لقاء ترمب وزيلينسكي

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة بريطانية، يوم الأحد، عن كواليس لقاء الرئيس الأميريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن.

وذكرت الصحيفة، أن " ترمب حثّ زيلينسكي على قبول الشروط الروسية لإنهاء الحرب خلال اجتماع متوتر في البيت الأبيض يوم الجمعة".

وبحسب مسؤول أوروبي مطلع، فإن الرئيس الأميركي أبلغ محاوره زيلينسكي بأنه بحاجة إلى إبرام مثل هذه الصفقة وإلا فإنه سيواجه الدمار، مضيفا أنه يخسر بالفعل المواجهة المسلحة.

وأوضحت أن أوكرانيا نجحت في نهاية المطاف في إقناع ترمب بدعم فكرة تجميد خطوط المواجهة الحالية.

وكتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة قول إن "الاجتماع استمرّ ثم تحوّل إلى مشادة كلامية، حيث استمرّ ترمب خلالها في الشتائم، وفي لحظة ما خلال الاجتماع، ألقى الرئيس الأميركي خرائط خطوط المواجهة في أوكرانيا عن الطاولة".

وبحسب الصحيفة، أمضى ترمب معظم الاجتماع في إلقاء محاضرات على زيلينسكي وتكرار النقاط التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.

وكان ترمب قد قال، إنه لا يمكنه تعريض الولايات المتحدة للخطر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأميركية.

كما أوضح ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قائلاً: "لا يمكننا تسليم كل أسلحتنا لأوكرانيا. ببساطة، لا يمكننا فعل ذلك. لا يمكنني تعريض الولايات المتحدة للخطر".

وأعرب عن ثقته بقدرته على التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتمتعان بإمكانيات تجارية ممتازة.