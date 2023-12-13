توتر في البحر الأحمر.. هجوم جديد يستهدف ناقلة نفط وواشنطن تسقط مسيرة

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة "الحوثيين" في اليمن أخطأ إصابة ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الحوثيين، استهدفوا ناقلة نفط ترفع علم (جزر مارشال) قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس وعليها طاقم مسلح، بصاروخين لكنهم أخطأوا الهدف".

وأضاف المسؤول الذي لم تسمه الوكالة الأمريكية، أن "سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين، كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث"، مؤكداً عدم إصابة أي أحد بأذى من جراء الهجوم.

ولم يتسن، لـ"أسوشيتد برس"، الوصول إلى الشركة المشغلة للسفينة للحصول على تعليق، كما لم يعترف الحوثيون على الفور بالهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بعد إصابة صاروخ أطلقه الحوثيون، مساء الإثنين، ناقلة ترفع علم النرويج في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بالقرب من مضيق باب المندب.

ووسعت الهجمات الأخيرة الحملة التي يشنها الحوثيون لاستهداف سفن بالقرب من مضيق باب المندب، ترتبط بعلاقات واضحة مع إسرائيل.

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أية سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.