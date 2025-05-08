توتر غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب.. ترامب يقرر قطع الاتصال مع نتنياهو

شفق نيوز/ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن مقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن ترامب قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الإذاعة، أن هؤلاء المقربين أبلغوا ديرمر بأن ترامب يشعر أن نتنياهو يتلاعب به، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لا يكره شيئاً أكثر من أن يُظهر كشخص يتم التلاعب به.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ديرمر تحدث بغطرسة مع كبار المسؤولين الجمهوريين بشأن كيفية تعامل ترامب مع الملف الإسرائيلي، لكن حديثه لم يلقَ قبولاً.

في السياق ذاته، قالت القناة 12 العبرية إن التوتر بين واشنطن وتل أبيب تصاعد، مع تحذير مسؤول أمريكي رفيع من أن الولايات المتحدة "لن تنتظر إسرائيل بعد الآن"، مؤكداً أن ترامب عازم على المضي قدمًا بصفقة استراتيجية كبرى مع السعودية حتى بدون مشاركة إسرائيلية.