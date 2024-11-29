توتر "غير مسبوق".. انتحاريون على أبواب حلب

شفق نيوز/ كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، يوم الجمعة، عن آخر مستجدات الأوضاع التي تشهدها حلب ومحيطها بالإضافة إلى مناطق أخرى في شمال البلاد.

وقال عبد الرحمن، إن "الوضع في حلب يعكس مشهداً معقداً للغاية، حيث إن السيطرة الكاملة على المدينة لم تتحقق، بل تتركز العمليات في المناطق المحيطة"، موضحاً أن "أحياء مدينة حلب لم تخضع للسيطرة الكاملة، وأن مناطق مثل الراشدين بأحيائها الأربعة كانت تاريخياً تحت سيطرة الفصائل المسلحة قبل خمس سنوات".

وأوضح أن "هيئة تحرير الشام تمتلك ترسانة عسكرية متقدمة تشمل أكثر من ألفي طائرة مسيرة انتحارية ونحو 150 عنصراً انتحارياً جاهزين لتنفيذ هجمات إذا استعصت الجبهات. حتى الآن، لم تستخدم الهيئة هذا النوع من الهجمات بشكل واسع، مما يثير تساؤلات عن استراتيجية هذه الفصائل في الميدان".

وأضاف عبد الرحمن، أن المواجهات قد تتوسع لتشمل مناطق في جنوب إدلب وريف حماة الشمالي، ما يشير إلى أن المعارك قد تشتعل في مواقع استراتيجية مثل خان شيخون والهبيط، وربما تتجاوز إلى نقاط المراقبة التركية التي كانت قائمة بموجب اتفاقيات سابقة بين تركيا وروسيا.

وأشار إلى أن الفصائل المسلحة، ومنها هيئة تحرير الشام، تحظى بدعم لوجستي وعسكري متقدم من جهات إقليمية مثل تركيا، وربما جهات دولية أخرى. وأوضح أن عناصر الهيئة قد تلقوا تدريبات في مناطق بجنوب غرب إدلب من قبل ضباط من دول أوروبية شرقية، وهو ما أكده المرصد منذ أشهر.

وفيما يتعلق بالخسائر، أفاد عبد الرحمن بمقتل 87 عنصراً من قوات النظام، بينهم 62 من الجنود السوريين، والباقي من الميليشيات الموالية لإيران. أما الخسائر في صفوف المدنيين، فقد وصلت إلى 25 قتيلاً نتيجة القصف المتبادل والاشتباكات.

وختم عبد الرحمن بالإشارة إلى أن ما يجري في حلب ليس مجرد معركة ميدانية، بل جزء من صراع أوسع يتضمن محاولات لإعادة رسم النفوذ الإقليمي والدولي داخل سوريا.

المصدر: سكاي نيوز