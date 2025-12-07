توتر جوي شرق آسيا.. طوكيو تحتج على "استفزاز" مقاتلات صينية

شفق نيوز- طوكيو

احتجت اليابان لدى الصين، يوم الأحد، بعد أن قامت طائرة عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات الصينية لياونينغ بتوجيه رادارها نحو طائرات مقاتلة يابانية بالقرب من جزيرة أوكيناوا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن "الطائرة العسكرية الصينية من طراز جيه-15 استهدف رادارها بشكل متقطع طائرات مقاتلة يابانية من طراز إف-15 في مناسبتين يوم أمس السبت لمدة ثلاث دقائق تقريبا في وقت متأخر بعد الظهر ولحوالي 30 دقيقة في المساء".

ووفقا للوزارة، تم "الكشف عن توجيه الرادار من قبل الطائرة الصينية بواسطة مقاتلات يابانية مختلفة تم إطلاقها للرد على احتمال انتهاك الصين للمجال الجوي، ولم يحدث أي خرق للمجال الجوي الياباني، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار ناجمة عن الحادث".

ولم يعرف ما إذا كان حادث توجيه الرادار قد شمل نفس الطائرة الصينية من طراز جيه-15 في المرتين.

وقال وزير الدفاع الياباني شينغيرو كويزومي، في إفادة للصحفيين في الساعات الأولى من اليوم الأحد، إن "اليابان احتجت لدى الصين على توجيه الرادار"، واصفا إياه بأنه "عمل خطير تجاوز النطاق اللازم لعمليات الطيران الآمنة".

وتابع كويزومي، إن "وقوع مثل هذا الحادث أمر مؤسف للغاية"، مبينا "لقد قدمنا احتجاجا قويا للجانب الصيني وطالبنا باتخاذ إجراءات وقائية صارمة".

ويأتي الحادث الأخير في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وغضبت الصين من تصريح أدلت به رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاي كايتشي في أوائل نوفمبر الماضي بأن جيشها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقول بكين إنها يجب أن تخضع لحكمها.