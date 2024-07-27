توتر جديد في سوريا.. ضربات إسرائيلية على حلب والحرس الثوري يرد بصواريخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري عراقي، يوم السبت، بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، موضحاً أن التصعيد شمل ضربات جوية إسرائيلية وتبادل قصف مع الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حالة التوتر في صراع الشرق الأوسط شهدت تصعيدًا كبيرًافي سوريا، مشيرا الى أن الطائرات الإسرائيلية شنت ضربات جوية عند الساعة 11:30 مساء أمس على مطار النيرب العسكري في مدينة حلب، مستهدفةً مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد أسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وأضاف، أنه في الساعة 11:45 مساءً، ردت مجموعات الحرس الثوري الإيراني في دير الزور بقصف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شرق محافظة دير الزور باستخدام صواريخ من نوع غراد، حيث كانت الإصابة غير مباشرة.

وبين المصدر، أن الوضع في المنطقة يستمر بالتطور، ويجري متابعة الأحداث عن كثب.