توترات المنطقة تدفع بريطانيا لإرسال طائرات مقاتلة للشرق الأوسط

شفق نيوز- لندن

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الجمعة، أنها سترسل سرباً من الطائرات المقاتلة إلى قاعدة قطرية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة، أن السرب انتشر في منطقة الخليج لأغراض دفاعية، في ظل التوترات الإقليمية، وذلك في إطار اتفاقية الضمان الدفاعي بين المملكة المتحدة وقطر.

ووفقاً لوسائل إعلام عالمية، فيضمّ هذا الانتشار التابع لسلاح الجو الملكي السرب الـ12، وهي وحدة بريطانية - قطرية مشتركة تُشغّل طائرات تايفون.

وتُصنَّف قطر كأحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، حيث تستضيف وجوداً عسكرياً أميركياً واسعاً في قاعدة العديد الجوية.

وفي أعقاب قصف قاذفات أميركية من طراز B-2 منشآت نووية إيرانية العام الماضي، ردّت طهران باستهداف قاعدة العديد بهجوم صاروخي انتقامي.

كما تشهد القاعدة حضوراً عسكرياً بريطانياً عبر المجموعة الجوية الاستكشافية الثالثة والثمانين، في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي، عن تأسيس خلية عمليات الدفاع الجوي المشتركة في الشرق الأوسط (MEAD-CDOC) داخل قاعدة العديد الجوية، بهدف رفع مستوى التكامل والتنسيق في منظومات الدفاع الجوي بالمنطقة.