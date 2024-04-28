توترات البحر الأحمر تضرب إيرادات قناة السويس

شفق نيوز/ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، يوم الأحد، أن إيرادات قناة السويس قد شهدت انخفاضا بنسبة 50 بالمئة.

وأضافت الوزيرة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية، أن الانخفاض قد جاء بسبب الاضطراب في حركة الشحن نتيجة الأحداث في البحر الأحمر.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال في شهر فبراير/ شباط الماضي إن إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي، قد تراجعت "بنسبة بين 40 و50 بالمئة" بسبب الأحداث في البحر الأحمر.

وفي يناير، كانون الثاني الماضي، أوردت وكالة "بلومبرغ" أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد في التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين للسفن المارة بالبحر منذ بدء التصعيد في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.