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تهم تحرش جنسي تلاحق شاباً في طابور توديع ملكة بريطانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-17T06:34:03+0000
تهم تحرش جنسي تلاحق شاباً في طابور توديع ملكة بريطانيا

شفق نيوز / وجهت شرطة لندن، يوم السبت، تهمتين متعلقتين باعتداءات جنسية لشاب بعد أن أبلغت امرأتان عن تعرضهما للاعتداء في حديقة يصطف بها الناس في طابور المعزين الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث.

ووقف عشرات الآلاف في الطابور في لندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتحمل بعضهم مشقة الانتظار طوال الليل، لتوديع الملكة التي سيبقى جثمانها في قاعة وستمنستر بالبرلمان حتى يوم الاثنين.

وقالت شرطة العاصمة إن "أديو أديشين (19 عاما) الذي مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية الجمعة، وجهت إليه أيضاً تهمتان تتعلقان بعصيان أمر منع الأذى الجنسي".

بدوره ذكر، نائب مساعد قائد الشرطة، ستيوارت كوندي، في بيان "مثلما رأى الواقفون في الطابور، كان الضباط على أهبة الاستعداد للتحرك على الفور واعتقال الرجل".

وأضاف "أفراد وضباط الشرطة في لندن موجودون بطول الطابور لمساعدة ودعم الواقفين بانتظار توديع صاحبة الجلالة".

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